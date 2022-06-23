新台幣匯率與壽險台股操作今年竟連動。金管會23日公布最新統計，台股5月上揚1.3％，壽險業搶反彈趁機出脫股票部位逾128億元，主要還是新台幣兌美元匯率在5月下旬急升，壽險業帳上出現大額匯損，被迫賣股票撐獲利。

新台幣兌美元匯率在3月及4月各重貶2.14％與3％，壽險公司有大量匯兌利益足以支撐獲利，就有能力逢低加碼台股，因此3月約加碼台股近250億元，4月亦加碼近190億元，但5月新台幣匯率走強，壽險公司出現匯兌損失，就無力再加碼台股，反而要實現台股資本利得，因此股票約減碼128億元以上。

6月至23日新台幣兌美元又回貶2.47％，加上台股大回檔，壽險公司有匯兌利益下，應是有能力逢低進場加碼。

2022年前五月因為美債殖利率急升，壽險公司帳上債券多是評價損失，沒有太大的可實現資本利得空間，因此今年主要靠賣台股獲利，從1月到5月，壽險業台股部位減少約540多億元，其中亦有汰弱留強，實現獲利或損失後，再補新的部位。

據金管會統計，到5月底壽險業投資台股總市值有新台幣1兆9,472億元，占其可運用資金的6.56％，比4月底拉高，但6月台股大回檔，壽險公司帳上股票價值亦會大量減損，蒸發金額恐在1,800～2,000億元之間。

壽險公司海外股票部位到5月底亦降到新台幣5,570億元，單月亦減少逾百億元，占可運用資金比重亦降到1.88％。

壽險業在2021年4月持有國內外股票部位最高，總市值合計達新台幣2兆8,687億元，占資金比重達9.92％，但到今年5月因國內外股市回檔，加上部分大型壽險公司實現獲利，總部位已降到2兆5,042億元，少3,645億元，占比亦降到8.44％。

因應升息，壽險今年投資重點應是加碼海外債券，不過因為淨值下舊有債券評價減損，所以投資部位看起來增加不快，國外投資金額到5月底達新台幣20兆1,407億元，比去年底增2,644億元，占率拉高到67.88％，創32個月的新高比率。