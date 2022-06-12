夏宇童表演蔡依林的〈說愛我〉與王仁甫PK。（民視提供）

王仁甫因挑戰失敗，必須接受「蜜蠟除毛」的懲罰。（民視提供）

民視《明星許願池》由王仁甫（左）、孫協志主持。（民視提供）

孫協志、王仁甫主持的民視《明星許願池》日前舉辦「新銳童星大戰老牌童星」單元，邀請到老牌童星代表：李愛綺、高瑞屏、謝宜君，新銳童星代表：洪尚捷、鍾采穎、潘彤桐，來到節目參與歌唱音準大賽。由王仁甫帶領老牌童星、夏宇童帶領新銳童星，挑戰失敗者則以「蜜蠟除毛」來逞罰隊長，只見兩隊隊長被撕得痛的哇哇大叫，讓現場笑翻天。

其中當眾人疑惑謝宜君是童星時，謝宜君則解釋自己是13歲就踩著腳踏車去五燈獎試鏡，在13歲到16歲這三年之間，比了大約300場比賽，算是比賽經歷相當豐富，更笑說要不是當初認識了陳隨意，因為他爸爸生病為了沖喜而結婚，她可能會更早出道，讓孫協志調侃的說：「陳隨意，你這招是不是有點太老套了！」，讓現場哄堂大笑。

在兩位隊長PK賽時，王仁甫選了成龍的〈壯志在我胸〉來應戰，這首歌是他國小六年級為了圓夢，參加成龍當時舉辦歌唱比賽所選的歌曲，當他唱到第二句就咬到舌頭流血，所以整首歌都以「大舌頭」狀態唱完，還自稱自己是「史上第一位」一邊唱歌嘴角還流出一條血的參賽者，導致他邊唱還邊吸舌頭上的血，忙得不可開交，就連評審的評語也是「發音有問題」，所以王仁甫這次是來雪恥的，但沒想到現場來賓卻歪樓，希望他再重演一次咬到舌頭橋段，讓王仁甫忍不住大喊：「你們忍心嗎？」

夏宇童則是選擇了蔡依林的〈說愛我〉跟王仁甫PK，夏宇童表示：「這首歌是當初參加民視《成名一瞬間》比賽時獲得冠軍的歌曲」，但唱到間奏時，夏宇童忙著手舞足蹈的展現舞技，卻不知機器還在計分，分數就這樣一點一滴的流失。果不其然，到了看分環節秀出以不及格的分數，獲得再接再厲的評語，錯愕的夏宇童除了驚訝更崩潰直喊怎麼可能不及格，直率的反應也讓人看到她可愛的一面。