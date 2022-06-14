為鼓勵民眾學才藝，台南市下營區長李宗翰(後排左)以身作則學日本大正琴，14日於社區活動時演出。（劉秀芬攝）

為鼓勵民眾學才藝，台南市下營區長李宗翰以身作則學日本大正琴，14日於社區活動時演出。（劉秀芬攝）

為鼓勵民眾學才藝，台南市下營區長李宗翰(中)以身作則，向陳麗卿(左)學日本大正琴。（劉秀芬攝）

台南市下營區下營社區每年舉辦才藝嘉年華活動，邀請社區志工及民眾唱歌聯歡，今年活動邀請學甲大正琴樂團的婆婆媽媽們來表演，下營區長李宗翰也展現學習大正琴成果，自彈自唱，台下民眾見區長學琴半年就可獨奏表演，紛紛燃起學琴興趣。

下營社區發展協會理事長姜丁興表示，原本社區聯誼活動以歌唱比賽為主，協會也有音響設備供民眾練習，來練唱的婆婆媽媽不少，因此社區每年也舉辦活動讓大家一展歌喉，去年為了增加活動豐富性，特別邀請學甲大正琴樂團一起演出，下營社區民眾首次欣賞到大正琴的美妙琴音。

李宗翰表示，去年跟著里民參加活動，認識了大正琴這種樂器，覺得音域跟人聲音調範圍接近，而且技法看起來不難，因此興起學習的興趣，而且為了鼓勵社區民眾走出家門學習才藝，他也以身作則，年底起開始向學甲大正琴樂團的陳麗卿老師拜師學藝。

陳麗卿是音樂科班出身，主修鋼琴，教琴有30多年經驗；1990年代台南市一群音樂人推廣來自日本的大正琴，陳麗卿也是當時學習的種子教師之一，曾在多所學校社團教大正琴，不過近年來西樂、國樂盛行，學大正琴的人漸少。

陳麗卿說，大正琴技巧簡單，在日本多為銀髮族休閒時彈奏樂器；學甲慈濟宮國樂團團長謝春生3年前在影片上看到大正琴演奏影片，興起學習念頭，輾轉找到陳麗卿，她才開始到學甲教課，還有學生跨區來學琴。

「感謝老師給我們信心、走入音樂的世界」，學甲的婆婆媽媽們很多人原本一點音樂基礎都沒有，在陳麗卿按部就班教導下，獨奏、合奏都沒問題，沈媽媽說，在家練習時，鄰居還喊「安可」；謝春生說，許多婆婆媽媽學了大正琴後，更有信心接受別的樂器，也開始學起其他國樂。

14日的活動，李宗翰挑選的一首秋綠花獨奏，演奏完台下掌聲不斷。李宗翰說，大正琴簡單易學，值得推廣，陳麗卿原本是下營人，希望她有空能回下營開課；姜丁興說，社區也擬計畫開課，不管民眾有沒有音樂基礎，都可以來試試。