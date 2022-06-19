以往價格較高的12顆裝禮盒，今年一下子就被訂光。（楊沁涓提供／劉秀芬台南傳真）

受到氣候影響，台南山區的愛文芒果產量約是去年3成，玉井青果市場6月到貨量是去年同期的一半，價格卻是去年同期的2倍，19日均價每台斤達54.6元；不少消費者近來也發現，以往提供宅配的果農，紛紛喊結單，不敢再接單。

楠西農會果樹產銷班50班班長楊沁涓表示，今年班員芒果產量只有去年的3至5成，除了要保留部分數量給外銷商，其他留給親朋好友、重要客戶，能夠開放一般民眾下單的量真的不多，因此不敢接太多單，如果已接單的量出完還有貨，會以快閃單方式出售。

楠西農會果樹產銷班23班班長江森原說，去年芒果宅配賣了4000箱，今年減產，除了保留一定量給外銷商，另外留2500箱供應宅配，還是供不應求。

南化芒果外銷供果園青農張敏男表示，目前外銷芒果價格傳出每公斤飆到160元，以往會保留一部分愛文出貨給宅配市場，今年則要看產銷班如何運作，首先還是要供給合作的外銷商，穩住外銷客戶。

「開單1天就結單」，楠西果農說，今年量少，有人在芒果還沒套袋前就已經下訂交錢，最近宅配單一貼在臉書，6小時就結單，很多人還打電話去問能否再下單，可惜的是，銷售再好，沒有量還是很難回本。

玉井小崇果園農友李裕崇說，因為自己要留一部分芒果配合芒果節觀光採果，因此能宅配的量更少，雖然還沒有結單，其實有人要下訂160箱被婉拒，他希望能把量分散給更多消費者。

台南農產運銷公司表示，受惠於芒果價格高漲，雖然玉井青果市場到貨量少，6月營收業績比去年好，搶手的愛文，到下午幾乎被搶光，市場過磅工作人員說，19日下午還有消費者以每台斤120元高價搶購一籃愛文。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，台南愛文芒果產量尚大出，有北部冰店叫不到芒果，還請農產運銷公司幫忙找貨。李芳林說，公司愛文芒果伴手禮盒已經推出，價格有稍調漲，今年特別主推6顆小包裝禮盒，單價壓到800元，讓企業送禮有較彈性選擇。