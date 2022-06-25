有民眾拍下北安橋底混凝土掉落中華北路上的照片，表達對橋體與路人來往安全的憂慮。（擷自網路／程炳璋台南傳真）

橫跨北區與安南區的台南市北安橋，近日遭民眾發現橋梁鋼筋鏽蝕，導致橋底混凝土掉落到中華北路上，差點砸中來往的汽車，台南市工務局獲報，趕緊前往查看，立刻找來外包商以樹脂砂漿黏補回掉落的縫隙。

「有點誇張」有民眾24日在北安橋下東向西的中華北路車道買香腸，竟發現頭上的橋底有混凝土石塊掉落下來，差點砸中來往車輛，拍下照片上傳網路，要來往路人小心。

「那座橋太老舊了」民眾質疑橋梁年久失修，才會造成混凝土剝落，25日有民眾打電話通報工務局，台南市工務局養護科長范炅燁到現場查看。

范炅燁表示，橋梁的鋼筋稍微繡蝕，將鋼筋保護層的混凝土撐開，大車經過橋面時產生震動，造成約有200平方公分的面積混凝土剝落，將以高黏度的樹脂砂漿回補，尚不影響整體橋梁結構。

北安橋是安南區與北區來往重要橋樑，平日車輛多，附近民眾稱見到混凝土掉落已有好幾次，當場向工務局工程人員表達對橋體安心的憂慮。

台南市工務局表示，北安橋完工至少已有30年歷史，5年前曾有過混凝土掉落現象，近日除25日外未接獲相關的通報。

台南市工務局已派員前往修補，預計25日即可完工，未來將加強檢查橋體安全狀況，維護工程品質與其良安全。