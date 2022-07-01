國民黨台南市長參選人謝龍介的高齡90歲母親過世，謝家依照遺言以不辦儀式的「樹葬」處理完後事，他才低調發文告知，台南市長黃偉哲隨即在發文底下留言勸慰，謝1日發文以「君子之爭」答謝對方，但表明公私分明，台南市長選舉事關台南發展，該監督與交鋒的，不會手軟。

謝龍介對母親葬禮十分低調，直到辦完樹葬儀式，才在臉書發出對媽媽的緬懷文，連議會同事也從臉書上才得知他母親過世。

謝龍介表示，母親一生不與人計較，總說「吃虧就是占便宜」且愛看海，養成樂觀豁達性格，對身後事早做安排，原本要將骨灰撒向大海，體諒子孫友人會暈船，決定樹葬，且不辦任何儀式。

謝龍介的悼念文引來朱立倫、侯友宜、趙少康等不少政壇大咖留言，他的選舉競爭對手黃偉哲也留言稱「謝媽媽風範永存，一路好走，請龍介兄及家人節哀保重」吸引上千網友按讚，稱讚能撇開政治互相溫暖是好氣度，政治立場不同，但不是仇人。

謝龍介1日發文回應網友，自己以返回崗位，並以「包胥伍員不失其為友、羊祜陸抗不害其為敵」感謝黃偉哲的致意，形容兩人年底選舉是場君子之爭。他並表示，選舉事關台南發展，公歸公、私歸私，該監督的，該交鋒的，不會手軟。