台北市副市長黃珊珊上任2年多，遭民進黨議員簡舒培發現要求97場市場視察，動用近650人次公務員陪同，她質疑黃珊珊假公濟私，黃回應稱「認真做事也是問題？」簡舒培則再轟要了解改善市場環境，應該等攤商休息時或較不忙時視察，把視察變選舉場卻說是關心攤商，臉皮厚度比恐龍厚。

簡舒培今指出，黃珊珊要求視察市場都是周六假日，是攤商老闆生意最好的時候，消費者最多的時候，黃珊珊在攤商最忙的時候視察市場，是真關心市場、還是怕市民「不知道」在關心市場。

她表示，黃珊珊竟把要求公務員假日加班陪跑市場，和法定的公安稽查相比，公安稽查是為了保護市民公共安全維護市民安全，而黃珊珊要求周六假日視察市場，為了拉抬自己，把這兩件事拿來相比，無疑是模糊焦點、混淆視聽，把台北市民當笨蛋。

簡舒培痛批，黃珊珊濫用行政資源，讓視察變成選舉場，竟然說是關心攤商，睜眼說瞎話的程度，簡直讓臉皮厚度比恐龍厚。