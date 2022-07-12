代表民進黨參選台北市長的陳時中稱政務官是自由業沒有任期，後來又說當政務官「前」是自由業，對此，台北市副市長黃珊珊強調，自由業不是可以隨便自由，政務官其實很不自由，因為要負很大責任。

對陳時中說政務官是自由業，黃珊珊12日出席「美食在台北‧逗陣呷艋舺」記者會時表示，政治上不用太討論這些事，政務官是責任制，自由業不是可以隨便自由，政務官其實很不自由，因為要負很大責任，她覺得還是責任問題，工作上要把自己責任做好。

黃珊珊直言，像她自己也是政務官，每個局處長都是政務官，蔡副市長也是政務官，但她在工作上不可能自由的來來去去，把自己責任做好才是最重要的。

媒體問到衛福部長卸任，是否擔心防疫因應，黃珊珊表示，防疫工作不可能停下來，北市現在每日還有2000多人確診，任何工作都不會因人設事，工作一定會有人做，只是做決策跟領導人當然比較重要的，不管怎麼樣，把市政跟選舉比其來，自己就會去評價哪個比較重。

黃珊珊說，現在台灣還是每日幾萬人確診，北市府並無鬆懈，反而很擔心，國際現在BA.4、BA.5，包括新加坡、美國都有往上調，甚至日本，正在密切觀察，如有狀況，要重新去檢查量能，這些都是機動型調整，目前疫情雖平穩但無消失。

昨日北市副市長蔡炳坤因腦中風緊急送醫手術，外界關心病情，黃珊珊說，目前等醫院說明狀況，副市長職務運作上如何分配，她也表示，工作都有職務代理人，會做好安排，市政不會停擺。