台北市長柯文哲上任後砍掉重陽敬老金，引發不少批評；幾經周旋，北市府今天下午將舉行敬老金記者會，即使大局已定，市長柯文哲12日受訪時仍不斷批評發放重陽禮金會「債留子孫」，更傳出拒絕出席記者會，今上午柯受訪時將敬老金功勞歸給副市長黃珊珊，稱發放方案是黃珊珊想的，就由她公布。

市議會去年通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，要求市府恢復發放重陽敬老金，柯文哲堅持拒絕，並函告行政院請示條例違憲無效，但上月遭行政院「打槍」，回覆仍須回歸各縣市政府地方自治及「零基預算」及「地方財政收支平衡」，市府須按議會決議編列相關預算。

柯文哲今受訪表示，重陽敬老金府內討論很多遍，如何兼顧財政紀律也符合議會要求，還要我們的政治價值，坦白講這已花超過半年的時間討論，最後是黃珊珊想了一個辦法，所以下午就讓她說明。

而此北市重大政策公布，市長卻不出席，也引人議論柯文哲是否有和黃珊珊意見分歧，柯文哲表示，一開始大家提出版本再討論，後來黃副的版本，還可以接受。被問到是否不願到場背書，柯文哲則表示，很多會要開，不要所有的會都叫市長開，會受不了。