拚2050淨零碳排，北市今年三讀通過「台北市淨零排放管理自治條例」，但台北市議員汪志冰質詢時指出，北市太陽能發電占比遠低於全國平均值13.5倍，且公部門大樓太陽光電設置率僅8.7％。產發局長林崇傑表示，會重新盤整公有機關可設置處，約需要三個月。

針對太陽能發電現況，汪志冰19日質詢時指出，北市訂定的自治條例以2005年度碳排放量1307萬公噸為基準，2020年碳排放量1138萬公噸，雖減少13％，但也僅完成2030年目標的3成3，剩10年時間還有約6成7要努力，時間顯然非常緊迫。

汪志冰說明，若跟全國比較，太陽能發電在全國發電占比為2.7％，台北市卻僅0.2％，遠遠落後13.5倍，因為發電條件跟其他區不同，要付出努力就比較多，「自治條例訂在那裡不是參考」，不能說沒達到目標是條件不一，恐無法接受這說法。

台北市近三年太陽能設置情形，汪志冰說明，2030年須達成太陽光電發電設置容量至66百萬瓦，減碳量3.1萬公噸，但2020年北市太陽光電發電量達33百萬瓦，減碳量1.5萬公噸，換算下來未來10年僅減少碳排量1.6萬公噸，僅占2030年減碳目標354萬公噸中0.005％，簡直是九牛一毛。

汪志冰說，公務機關現有2245處，有196處裝設太陽能板，裝設率僅8.7％，其中240所公立高中以下學校已有122所設置，學校裝設5成為最高，但公有市場設置率僅6％，48處市場僅3處裝設，還有些是早年自治會自發向中央申請補助裝設回饋攤商，總量來看，還有很大裝設空間。

汪志冰指出，私人設置太陽能發電量為32％，108年原先編列200萬預算僅能補助5案，但發現塞車嚴重動用二備金350萬加碼12案申請，如果要加速降碳排，補助經費遠遠不夠，不是民間不願意做，只要政府願帶領，這塊是很可以開發的。

汪志冰建議，重新檢視並提高北市太陽能光電規畫，清點公務機關可設置處，設定短中長期目標，此外，針對私人裝設補助經費一年460萬也應再增加，補助誘因夠，才會提升民間意願。

林崇傑指出，北市主要為太陽光電，還有微型水力，至於地熱能要再跟中央討論，需要中央幫忙推動，此外，減碳不只靠太陽光電，還有很多策略同時進行，創電部分是太陽光電，節電、蓄電則有很多部分能實行。

林崇傑說明，會重新盤整公有機關可設置處，約需要三個月，獎勵民間的補助也會想辦法增加，一個月內能處理，至於太陽光電設置量提高，會配合淨零碳排新規定，再調整數字。