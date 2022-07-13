六福旅遊集團迎接中秋商機，掌握「送禮M型化」與「環保永續」兩大趨勢，推出各種價位禮盒，全面搶攻送禮、伴手禮、自購市場。除高價尊榮款「遊月豐融 中秋禮盒」3,280元，還有中價款「六福皇宮四大美人蝶舞韶景禮盒」1,280元、平價款「六福客棧酥皮月餅禮盒」699元，伴手禮則有粵亮廣式料理「靚禮－手作楓糖綠豆糕」620元，以及入選百大伴手禮的Elite Bakery一禮烘焙「百里桂香鳳梨酥」720元。另有新品「法式蝴蝶酥」360元，一次滿足各種價位需求，即日起至8月15日訂購，享早鳥9折優惠。

結合六福50週年「實踐永續美好生活」主題，六福精心設計質感尊榮禮盒「遊月豐融」，標榜不只好吃又好用 還能做公益、永續愛地球。禮盒提把採用人造環保皮革，內層設置實心胡桃木托盤，具精緻造型及實用功能，外觀擷取珍稀動物「犀牛、水獺、台灣黑熊、熊鷹」之圖像，呼籲大家關懷珍稀瀕危動物，此款禮盒收入10％也將捐贈與「莊福文教基金會」作為動物保育推廣，一起攜手讓地球更加美好。

「遊月豐融」禮盒內盒產品融合創新與傳統，打造「楊枝甘露」及「棗泥核桃」月餅，「楊枝甘露」具有獨特的清爽香氣，再加入芒果丁、杏桃果乾及柚子丁，創意展現港式糖水酸甜風味，「棗泥核桃」的棗泥內餡豐潤不甜膩，混拌香酥核桃，是最受大眾喜愛的經典不敗口味，再搭配台灣在地茶葉「奶香金萱茶」及「蜜香美人茶」，茶香甘韻與甜香月餅相互映襯，讓美味體驗更上一層樓。

「六福皇宮四大美人蝶舞韶景中秋禮盒」結合在地特色全「心」強勢回歸， 以曙鳳蝶、長尾麝鳳蝶、珠光鳳蝶及臺灣寬尾鳳蝶四種台灣在地特有種蝴蝶，重新演繹新四大美人，用繃布工藝打造盒蓋，再搭配手工木盒底座，細膩質感外盒詮釋美人魅力，奶黃、芝麻、拿鐵、紫薯等4款風味獨具的流心月餅則代表著不同個性的美人，細緻流沙內餡於嘴裡散開，濃郁香氣盈滿口中，再搭配包種茶酥、蜜香紅茶酥，新鮮花生低溫焙炒，研磨成滑順花生醬，拌入茶粉，外層再包裹一層薄薄糖衣，以獨特口感為亮點。

「六福客棧酥皮月餅禮盒」結合西式創意及中式傳統口味，「黑松露奶黃酥」用法式頂級鮮奶油、義大利黑松露與鹹香奶黃?餡組合出完美比例，打造出香氣濃郁、口感綿密的珍稀美味，「烏豆沙蛋黃酥」選用萬丹香甜綿密烏豆沙，包覆於用紅士醃製32天整顆紅仁鴨蛋黃，蛋香濃郁細緻，層層烘烤外酥內軟，成就出香酥濕潤蛋黃酥。

除了月餅之外，六福並推出的3款伴手禮爭取商機。粵亮廣式料理「靚禮－楓糖綠豆糕」的綠豆糕綠豆泥鬆軟滑順，使用加拿大楓糖取代傳統砂糖，降低甜度突顯豆香，讓口感昇華富有層次。Elite Bakery一禮烘焙的「百里桂香鳳梨酥」獲選為台灣百大伴手禮，選用台灣在地土鳳梨，以純手工熬煮成醬後拌進黃金桂花，不但酸甜適中，越嚼越能感受高雅的香氣。「法式蝴蝶酥」為年度新品，堅持酥皮工藝，將麵團經過反覆地桿壓、折疊，交疊出層層美味，烘烤後的蝴蝶酥得到充分膨脹，入口後每一層都薄香酥脆。