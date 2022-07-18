新北地檢署檢察官楊唯宏受邀客串。（新北市工務局提供）

男女主角扮相分別模仿知名影視《當男人戀愛時》、《華燈初上》造型。（新北市工務局提供）

為了倡導廉潔、反貪腐，新北市工務局與政風處聯手搞創意，拍攝微電影《友廉劇場》，除了由政風處處長王文信率領政風團隊共同演出外，還邀請新北地檢署檢察官楊唯宏客串，更致敬當紅網路媒體「眼球中央電視台」，在劇中打造陽光電視台的「反貪腐」、「倡廉能」的雙主播，用生動活潑的方式「倡廉能」。

新北市工務局表示，《友廉劇場》是以政風室原創故事劇本「都是鑽石惹的禍」進行拍攝，敘述虛構城市「陽光市」的公安組長執行會勘時，要求廣告招牌違規的店家進行改善，遭老闆娘行賄而禁不起誘惑，最後2人都遭廉政官圖及逮捕的故事。

而故事發想於今年的廉政問卷調查，本是為了杜絕過去「收錢有罪，送錢沒罪」的紅包文化，但沒想到在1512位受訪廠商中，有近4分之1的受訪者不知道貪污治罪條例增訂的「不違背職務行賄罪」刑責，因此決定以生動活潑的微電影電影形式加強宣導，避免民眾因不諳法規而誤觸法網。

公寓局政風室強調，除了送紅包、珠寶、黃金或高爾夫球會員證等財物外，像是免除債務、設定債權、設宴款待或給予不勞而獲的「乾股」等不正當利益，也都是可能會有觸法的風險。

全片結合各項知名元素，像是仿照當紅網路媒體「眼球中央電視台」當中的「視網膜」與「眼肉芽」，打造虛擬的陽光電視台「反貪腐」、「倡廉能」雙主播；男女主角的造型更是模仿電影《當男人戀愛時》中邱澤「俗擱有力」的穿著與網路劇《華燈初上》女主角楊謹華所扮演的Rose媽媽穿著旗袍的華麗扮相，另外還有許多網路迷因(Meme)、動漫梗、熱門時事等。

而以《友廉劇場》命名則是期許公務員秉持「廉」潔初衷，打造「友」善宜居城市。該片並於本月11日的法務部廉政署廉政人員訓練班第48期實地訓練課程，舉辦線上首映會，目前也已上傳至新北工務局Youtube頻道「工程圖輯隊-新北工務局」熱映中。