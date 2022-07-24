程式設計創新應用競賽現場，參賽選手正如火如荼的測試設備進行賽前準備。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

組委會榮譽主席吳清基致詞：鼓勵莘莘學子們，期許透過競賽找到天賦。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

榮譽主席吳清基與副主任委員伍必中以及程式設計教師群一同擺出目前最火熱的「JOJO立」姿勢。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

由教育部國教署以及台北、新北、台中、高雄教育局共同指導，台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系、致理科技大學資訊管理系共同主辦的新課綱首屆賽事「111 年度智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」，24日新北賽區決賽場於致理科技大學率先展開。

主辦單位表示，本次賽事報名期間雖適逢新冠肺炎校園停課等阻礙，報名依舊踴躍，全台參加隊伍數超過240隊約600人，新北市報名參賽更為全台之冠，可見新北市常年在教育的扎根成效卓越，各級學校師生與家長對新課綱「科技領域」的重視與投入，成為全台灣AI人才培育的焦點。

擔任本次大會承辦方的台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中指出，計畫於 2024年在新加坡擴大舉辦「亞太區創新應用競賽」，共邀各國好手一同參與此盛事。

科技素養是培育 AI 人才的基礎，程式語言是與科技溝通的橋樑，頒獎典禮上，在台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基、新北市政府教育局副局長歐人豪、致理科技大學副校長黃博怡、台灣師範大學優聘教授張玉山等貴賓共同見證下，一群新世代的人才在此萌芽誕生，開啟學習歷程的第一步，也呼應了此次競賽精神「找到天賦，讓創意飛翔」，期待學子們邁向嶄新的未來。

擔任本次競賽組委會榮譽主席的吳清基指出，未來是科技時代，產官學研可透過跨界資源整合，優勢互補，讓教育與科技深度融合，開展更創新、全面的教育模式，讓「程式語言」幫助孩子發掘天賦，啟發孩子踏上實現夢想的英雄旅程，讓創意飛翔，未來飛得更高、更遠。

身為主辦單位之一致理科技大學副校長黃博怡說，該校校始終在推動人才培育上不遺餘力，以持續發掘新世代的幼苗從小灌溉為己任，此次獲得教育部支持共同辦理新課綱「科技領域」首屆賽事，勢必全力完善此次競賽，展望未來。