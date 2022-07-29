家政媽媽負責煮米，過程非常嚴謹講究。（張亦惠攝）

評審品嚐煮好的米飯並給出分數。（張亦惠攝）

台中市烏日區稻米品質競賽去年因疫情停辦，今年復辦，比照台灣稻米達人冠軍賽標準舉辦，從收成前評審就到田間查看，到食味品評，過程非常嚴謹，也希望藉由評鑑，讓烏日區的稻米品質不斷提升，今年冠軍由農民施秋和拿下，將代表參加全國賽。

今天評鑑由家政媽媽負責煮米，過程非常嚴謹講究，米跟水的比例用磅秤秤出1比1.25的黃金比例，且一定要用純水煮才不會有異味，時間到了悶5分鐘後用筷子「鬆飯」將飯撥鬆又要小心不能破壞米粒，再用乾淨的紗布覆蓋吸收水分20分鐘，才能將米送到評審口中。

烏日區稻米種植面積約900公頃，是烏日區主要的農作物，農會總幹事張漢強表示，烏日稻米的種植面積跟其他地區比雖不大，但致力於提升稻米品質，更有農友在2019年時拿下全台冠軍，品種則以高雄147（香鑽米）為主力，還有台南11號、台梗16號等，希望透過評鑑方式，鼓勵農民精進種植技術，打響「烏溪糧倉」好米名號。

台中區農業改良場副場長洪梅珠說，今年參賽者的米吃起來風味都不錯，但稻子生長期時有下雨，加上今年天氣較為濕熱，從糙米規格可以看出青米率略高，跟天氣、收割時間等都有關係。

今年榮獲冠軍的施秋和將代表烏日區農會角逐全國賽，施秋和表示，自己約種植8分地左右的稻米，認為米要種得好，最重要的就是田間管理，也很開心能在比賽中拔得頭籌。曾拿下全國冠軍的農民林凡閔被洪梅珠稱讚施肥的量、時間得宜，在「粗蛋白」項目分數很高，林凡閔也認為，比賽對於品質整體提升很有幫助，讓農民更專注在提升品質上，也有助於自產自銷的農民打出品牌。