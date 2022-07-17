六堆園區趁水稻成熟時，舉辦體驗割禾、曬穀活動，讓民眾感受舊時農家樂。（林和生攝）

天空微光、以藍天及大武山為背景，田埂與稻穗成舞台，六堆園區農田稻作正值收成季節，上百名從全台而來的親子遊客，趕早參與期待已久的「割禾」活動，體驗難得農耕生活，不僅近距離體驗稻香，同時透過不同方式認識客家文化。

客發中心組長江盛來表示，客家人從傳統到現代，皆會利用大自然節氣變化，調整1年作息，是代代相傳的生活文化，包括春耕、夏耘、秋收、冬藏，都是以節氣作為農事運作準繩，是非常有規律及智慧的天文學識。

農事學堂每年固定在園區舉辦，此次透過空間營造，安排傳統牛車及營造曬穀場景，都讓民眾更能深入其境，期望帶給大家更多回歸農村田園的體驗。

為避開屏東豔陽，也仿效打早下田耕作情境，活動選在一大早進行，有台北遊客前三天就在園區露營準備，現場由農耕達人李恭錄教導大家下田割禾，同時引導祭拜田頭伯公，感謝讓今年稻作豐收，傳遞客家人敬天惜福精神及友善環境概念。

禾埕曬穀挾著濃濃稻香撲鼻，農夫駕著牛車運送穀包，現場還準備農具穀耞讓民眾體驗古早曬榖景況，讓民眾彷彿搭乘時光機，體會客庄農耕生活從人力到電子機械的變遷和進展，更從中領略稻米粒粒皆辛苦的意涵，現場無時無刻皆充滿歡樂笑聲。

活動尾聲，園區亦準備甜米苔目及麻糬當作交工點心，現場也可體驗親手搗麻糬，讓民眾感受從農田到餐桌的過程及農民辛苦，參與割禾民眾還可以將收成稻米帶回家，許多民眾都稱讚不已，直呼參與一場新鮮且寓教於樂的有趣活動。