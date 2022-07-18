疫後新北百貨動起來！永和比漾廣場率先百貨同業，1樓化妝品櫃位分三階段改裝，十大品牌打造成品牌全新旗艦櫃，包括DIOR、sisley、KANEBO、SKII、ESTEE LAUDER、SHISEIDO國際櫃等，GUERLAIN預計7月下旬、LANCOME8月登場，在全新櫃位帶動新客挹注下，改裝後業績平均增長三成。

比漾廣場副董事長周寶文指出，隨著疫情趨緩，6月起整體買氣動起來，7月至今全館較2020年成長約5％，上半年十大化妝品專櫃改裝之後，下半年一樓還有adidas進駐近50坪；比漾指出，去年起陸續一樓陸續改裝與引進運動潮流品牌包括New Balance、Palladium等，陸續帶動業績翻倍增長，adidas運動與流行潮流雙系統引進，有望再帶動另一波新買氣，屆時也將推出9月漾卡，以繼十大化妝品改裝吸引頂級客之後，以運動潮流品牌搶攻年輕客，期全年目標上看20億元，回歸2020年高峰。

而環球Global Mall近期則主攻以娛樂休閒及餐飲為主的實體體驗，自6月起到8月期間，將改裝近20個新櫃，除了全台百貨首家專業滑雪場於17日桃園A19登場，新北中和店也以親子共享體驗為主題，改裝原3樓的親子樂園、玩具區近千坪空間，品牌數從5家增加到12家，新增包括親子烘焙、創意手作區、天然安心生活用品等新櫃，呼應暑假親子需求。

至於新北市百貨大本營新板特區，包括板橋大遠百、環球板橋店均有針對疫後局部改裝，其中板橋大遠百的GUCCI改裝目前正加緊趕工，而新引進餐廳MOMO paradise開幕獲回響，10月更將引進「初魚」鐵板燒、12月有乾杯集團一口氣進駐「黑毛屋」、「老乾杯」等，有望帶動全年業績目標重回100億元高峰。