玖壹壹春風（左起）、動力火車顏志琳。（灰人文化傳媒提供）

顏志琳擔任主廚兼外送。（灰人文化傳媒提供）

顏志琳（左）、尤秋興到澎湖體驗半個月的真人秀節目。（灰人文化傳媒提供）

獨家首創的台灣全真人秀節目《歡迎光臨-等你來家1》，以「社區再生」全新題材為主題，集結金鐘、金馬、金曲三金卡司，由國民媽媽林美秀、搖滾天團動力火車、本土天團玖壹壹及金馬新演員范少勳共同主演，7人在澎湖縣的離島員貝嶼進行半個月，無時無刻都被鏡頭捕捉的拍攝期。

平時在舞台上是搖滾Rocker的動力火車，拋開歌手形象，在高溫豔陽下認真工作，為自己所負責的崗位努力上工，熱愛花花草草、毛小孩的尤秋興擔任「園長」職位，時刻都發揮耐心與細心，並負責飼養一對可愛的羊咩咩 Chill Chill跟High High，他每天早晨、下午都準時報到餵羊，就連外景時都心繫著小羊們有沒有吃飯。對於園區的植栽與陳設也是用心打造，尤秋興說：「我跟少勳算是後勤支援人員，我們一起做了一些好玩可愛的東西，例如小動物園與小菜園的告示牌，還有一些可以拿來拍照的小創作品，我們覺得很棒，很有創意，少勳很有想法，創作力與執行力也很強，他甚至還教我使用電鑽，very good！」

尤秋興還擔任咖啡師，推著咖啡車到碼頭販售給觀光客，毫無架子的他熱情攬客，還開發3種結合當地食材的美味咖啡，民眾們見到大明星成為咖啡師滿是驚訝，更熱情捧場讓生意爆棚，尤秋興笑說：「客人越來越捧場了，真的來不及泡了，有的客人還沒有拿到咖啡就要上船了，幸好都有拍照，謝謝大家熱情，跟太陽一樣。」就連知名DJ吳建恆也來留言：「好想喝！」

顏志琳則扛下餐廳的主廚職位，更取了大名「薩拉米.布萊恩.顏」，原本幾乎不會煮菜的他，認真拜訪當地村長夫人、婆婆，學習海鮮食材處理，也前往法國餐廳取經，慢慢摸索並與隊友們討論菜色，每天都認真研究要端出什麼好料招待拜訪的貴賓旅客，他總在豔陽高照下拍攝，常常才一大早做早餐時就已經汗水淋漓，被同事們戲稱是「大濕胸！」玖壹壹春風對其廚藝給予肯定，笑封顏志琳是「六合彩三星主廚」相當接地氣。《歡迎光臨-等你來家1》 10月8日起每周六晚間8點在華視主頻首播上檔、10月8日晚間10點在LINE TV、10月9日晚間8點在東森超視接力播出。