市長魏嘉賢表示，新農兵橋引道工程預計7月動工，特別前往向闕家子女表達感謝。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市農兵橋被列危橋，由嘉邑行善團出資協助改建，引道部分獲地主同意無償使用，新農兵橋預計今年11月底完工。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市「新農兵橋」引道工程，七月要動工，花蓮市公所徵得地主闕黃娥及其子女同意，無償提供土地作為引道供大眾通行使用，市長魏嘉賢拜訪闕家表達感謝，承諾公共工程嚴格把關。新橋預計11月底完工。

魏嘉賢、建設課長徐國城以及新農兵橋監造單位經理林昌洋等人，拜訪闕家兄弟姊妹。魏嘉賢先向去年4月逝世的闕母牌位致敬，感謝她在生前立土地使用權同意書，將位在尚志路橋頭三角地帶的土地無償提供，讓新農兵橋的工程可以順利進行。

闕志安說，媽媽真的很偉大，生前就千叮萬囑子女們一定要全力配合，因為鋪橋修路是造福大家，遺憾母親去年4月已離開人世，但家人決定遵循母親遺願，延續她樂善好施的精神，期盼這項工程嚴謹施工，讓用路人有平安回家的路。

魏嘉賢感謝闕炎輝、闕煥章、闕駿盛、闕志安、闕雲霞、闕定玉，更感恩闕母生前對這項工程的關注，讓花蓮市的建設能夠順利進行。

魏嘉賢也提到，過去尚志橋拓寬改建時，闕家也積極配合，將部分土地提供無償使用，魏給闕母一個重要的承諾，對於這座橋梁的公共工程建設品質嚴格把關，讓民眾有安全回家的路。

農兵橋因年久失修被列為危橋，改建工程由嘉邑行善團捐建，總工程經費4500萬元。新橋梁從6.5公尺拓寬為10公尺、橋長80公尺。

建設課長徐國城說明施做進度，中央橋墩帽梁鋼筋已綁紮並完成第一層澆置混凝土、尚志路橋台牆面鋼筋已綁紮也完成基礎澆置混凝土，引道預計7月底施工，預力梁8月中吊裝，整體工程預計11月底完工。