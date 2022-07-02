國民黨辦理花蓮縣鄉鎮市長選舉提名作業，其中花蓮市長不初選改採「專案辦理」，不過1日出現重大轉折，目前有意參選的李秋旺、吳東昇、林宗昆、魏嘉彥等4人協調後，簽署「開放競選」同意書；縣黨部主委張逸華表示，下週花蓮市黨部將公告市長選舉黨內登記作業，至7日登記截止，縣黨部將把登記參選名單與協調結果，一併送中央黨部核定。

張逸華受訪表示，花蓮市黨部1日召開委員會，委員魏東河反映提出建言說，對於花蓮市長選舉「專案辦理」方式，希望能改由開放自由競選。經與魏東河充分溝通後，並針對選情交換意見，最終希望能協調黨內有一共識。

張逸華隨即通知有意參選花縣市長的李秋旺、吳東昇、林宗昆、魏嘉彥等4位議員，前往國民黨花蓮縣黨部溝通，張逸華說，4人針對民調、黨員初選等方式都各自提出想法，最終同意基於黨內合諧，開放競選，現場共同簽署「開放競選同意書」。

針對花蓮市黨內多人表態參選，縣黨部稍早依據市黨部決議採「專案辦理」，如今有初步協調結果，張逸華強調「事緩則圓」，黨部尊重4人意見。因此花蓮市黨部也將於下週一（4日），針對市長選舉進行公告7月5日、6日領表，6日、7日登記，張逸華表示，截止後會把登記名單與協調結果，一併報請黨中央核定。

張逸華強調，未來花蓮市長人選，應會朝「開放方式競選」，但於選委會正式辦理登記前，縣黨部仍會積極進行整合工作，以團結爭取勝選。

花蓮市約10萬人口，一向藍大於綠，綠營已完成徵召，由市代謝豪杰參選，地方政壇人士分析，如果藍營分裂，綠營並非全然沒機會，為此張逸華表示，市長選舉對國民黨相當重要，也對於表態參選人完全尊重，不過黨部會基勝選以及觀察選情態勢，隨時滾動檢討，確保花蓮市繼續執政。