花蓮客家盛事「2022客鼓鳴心縱谷客韻季─光彩客庄」今年結合瑞穗鄉地方產業及知名觀光酒店，將在系列活動將在7月16日起至8月7日推出各式客家精彩節目。 （花蓮瑞穗天合國際觀光酒店提供提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮客家盛事「客鼓鳴心」系列活動往年暑假均在花蓮瑞穗富源保安宮辦理，不過花蓮縣政府今年別開生面，將攜手當地產業與飯店在7月16日至8月7日推出各種精彩的客家節目，並搭配「慢．精品．花蓮」觀光主軸辦理「客庄小旅行」，讓旅人在深度旅遊過程中，細細品嚐花東縱谷獨特的客家人文氣息。

花蓮台9縣是全台第三大客家聚落，也是客委會今年發展縱谷客家活動重地，其中，「客鼓鳴心」系列活動年年都在縣內最早、具130多年歷史的城隍廟「瑞穗富源保安宮」辦理，不過今年將結合在地產業和飯店轉型辦理，以吸引民眾前往旅遊。

「美好的文化都串連在縱谷裡面」，縣長徐榛蔚表示，客家系列活動往年均在富源保安宮舉辦，為讓更多旅人體驗花蓮豐富的文化底蘊及山海風光，因此今年特與天合集團合作，將活動移師到天合國際觀光酒店舉辦，以「慢．精品．花蓮」的創新方式將客家文化的觸角觸及到不同客群，提升活動能見度，延續縱谷的客家文化。

客家事務處長彭偉族指出，「2022客鼓鳴心縱谷客韻季─光彩客庄」系列活動將在7月16日起至8月7日展開，該酒店每周末晚上7點至9點均會呈現精彩活動內容，包含為在地學子量身打造的定目劇表演、傳統與現代流行歌謠、舞蹈及全國知名鼓藝團隊表演。

彭偉族表示，此次活動主要融合在地文化、歷史背景及地理景觀進行布置，跳脫傳統客家印象，展現客家意象及國際特色，另邀請瑞穗鄉農會及當地小農進駐擺攤，展售當地最新鮮農特產品，遊客不僅能在現場欣賞精彩演出，還可逛市集，參與打卡送好禮活動，且飯店滿房還會加碼煙火秀，相當精彩。

此外，客鼓鳴心系列活動中最受好評的「客庄小旅行」也將在7月16、17、23、24、30、31日及8月6、7日登場，此次遊程串連縱谷客庄特色景點，包括新光兆豐休閒農場、光復糖廠、大富大農平地森林遊樂園區、富源保安宮等，並由客庄旅遊達人帶領遊客深入了解在地觀光景點及客家文化。

客家事務處指出，小旅行每梯次40人，每人400元，費用包含門票、手作材料、午晚餐、保險及車資等費用，詳請可至活動官網報名，雖然名額目前已滿，但仍開放民眾填寫報名候補表單。