花蓮夏戀嘉年會活動周邊交管示意圖。（花蓮警分局提供）

花蓮夏戀嘉年華活動，今晚起一連5天的傍晚5時至晚間11時止，在花蓮市東大門廣場嗨唱，由於每年都吸引大批人車湧入，花蓮警分局在5天的活動期間，動員警民力規劃交通疏導勤務，請用路人配合警方疏導作為。

花蓮警分局表示，進入暑假期間後，花蓮市區遊客量明顯增加，儘管疫情嚴峻，夏戀嘉年華活動期間，仍是遊客湧入的高峰期，今下午起，現場已陸續出現人潮。警方每日從晚間5時至11時，將針對活動會場周邊進行交通管制。

針對管制區內的住戶、商家及飯店出入車輛，則採取彈性管制及適度放行，儘量減少影響。警方也呼籲屆時需行經管制範圍民眾，提前改道行駛，避免耽誤行程。

活動期間，警方的管制路線包含：花蓮市中山路(中華路至海濱街)、花蓮市重慶路(中山路至自由街)、花蓮市軒轅路(復興街至中山路)、花蓮市福町路(福建街至重慶路)、花蓮市花崗街(五權街至中山路)、花蓮市博愛街(廣東街至重慶路)、花蓮市光復街(廣東街至重慶路)。

活動管制期間，警方將於上述重要管制路段(口)設置交通錐、連桿，禁止迴轉及臨停，減少車流衝突點，同時將加強取締違規行駛及違停車輛。

警方建議民眾駕駛車輛行經活動會場周邊，請繞道行駛花蓮市中華路、和平路、五權街、北濱外環道與福建街，可將車輛停放在管制區外花崗山停車場、太平洋公園停車場及重慶路、自由街、北濱街、五權街道路兩旁，再步行至會場，近距離感受演唱會氣氛。

花蓮警分局長呂育騰呼籲，務必遵守員警的指揮及引導，尤其警方針對活動期間驟增車流或人潮，將視狀況採取人車分流或部分路段禁止通行的彈性管制措施，請開車或騎機車民眾能注意配合，以維持活動秩序。