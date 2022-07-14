嘉義市長黃敏惠今天宣布今年科學168博覽會21日登場。（廖素慧攝）

嘉義市科學168博覽會記者會上大環表演精采。（廖素慧攝）

嘉義市「科學168教育博覽會」去年因疫情嚴峻停辦，今年以「愛科學168．嘉點趣味」為主題開辦，14日市長黃敏惠宣布，7月21日至25日將於港坪體育館登場，有更豐富多元的科普活動，讓親子動手動腦，絕無冷場。

嘉義市科學168教育博覽會今年邁入第18屆，14日在市府中庭由黃敏惠市長按下啟動鈕，嘉義高工AI團隊自主研發的機械車，環繞模型台灣一圈，宣告活動起跑，場面熱鬧。

黃敏惠表示，今年科學168主題為「愛科學168．嘉點趣味」，參展單位有大專院校高國中學校，橫跨各學制，也跨縣市、跨領域，適合各年齡層參與，結合中央、地方及民間資源，有花蓮慈濟環保行動體驗車、國立臺灣科學教育館科教巡迴車、3大主題特展包括亞洲大學的「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、國立科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」，精彩可期。

市府教育處表示，此次科學168特別規畫1間創客教室、2場大師講座、3個主題特展、4間科普教室、5大主題闖關，共有45個攤位，戶外有科教體驗車、慈濟行動環保教育車、定向越野與樹攀活動，還有假日文創市集、街頭藝人表演。

市府教育處長林立生指出，2020年「嘉香最科學」為主題的科學168，帶領人們找尋屬於嘉義的香味，並辦理夜間定向越野與200台無人機展演，吸引10萬人次參與，2021年疫情停辦，改推出「科學寶盒」讓大家在家動手做科學，設計83款樣式、發出2萬1000份給國中小學生居家玩科普。