「做16歲」是台南獨特的傳統習俗，為了發揚府城「做16歲」的傳統文化，台南市政府今年再度與寺廟合作，分別於7/23、7/31舉辦溪北場與溪南場相關活動，帶給在青年充實豐收的16歲成年禮，19日舉辦記者會，同時今年限定成年禮文創商品也亮相登場。

台南市民政局長姜淋煌、開台天后宮主委盧友禮、財團法人火山碧雲寺董事長陳清鏗等人，19日也於安平開台天后宮舉辦記者會，宣傳台南傳統做16歲成年禮活動。

台南是眾神之都，也是台灣第一個城市，擁有超過1600家以上的寺廟，宗教文化結合傳統習俗與民眾生活兼容並蓄。台南人做16歲的傳統習俗，本質也蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，民間廟宇於七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現了家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感，是台南自古以來別具特色的傳統節慶習俗。

今年民政局將活動結合地方大廟，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪、古道健走等兼具傳統與創意方式，讓青少年培養家庭倫理，瞭解生長環境，接觸在地文化，來完成台南特有的成年禮。

台南市民政局表示，「做16歲」溪北場訂於7/23在白河火山碧雲寺舉辦健走活動，象徵青少年「不畏艱難，邁向高峰」。廟方更精心設計時光走廊場景，藉由青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）等象徵性的祝福，以及向觀音佛祖行禮祈福及鑽轎底，期許學子們心想事成金榜題名，象徵智慧與文化的傳承。

溪南場訂於7/31在安平開台天后宮舉辦，活動以「成功啟航~青春飛揚~府城百事大集」為主題，除遵循古禮科儀，更加入台南古都記憶的百年文物歷史體驗，讓參與成年禮的青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」等4個元素，了解台南及安平的歷史文化。兩場成年禮活動各具特色，希望能讓參加學子擁有充實豐收的16歲成年禮。(記者張雅雲/台南報導)