楊乃文宣布10月重啟演唱會。（亞神音樂提供）

楊乃文原訂去年9月舉辦的「繆斯MUSE」北流演唱會因疫情延宕，她今（25日）罕見在社群媒體po文：「終於…10.22演唱會見！」宣布10月22日重見天日，她感恩表示：「這段期間最辛苦的是我經紀人，整個檔期很亂，推翻、重來了好幾次，牽涉到場館、主辦單位、樂手、製作團隊等所有人。」看到很多藝人朋友重啟賣票又一再延期，她表示相對自己運氣算好，「我還未開票就三級警戒」，喊話希望這次可以順利舉辦，「大家一起動起來吧」。

為了完美呈現演唱會海報主視覺，楊乃文拍攝前3天嚴格控制飲水量，第1天喝1公升，第2、第3天只喝500cc，「藉微脫水狀態，讓拍攝看起來更完美」，但她事後苦笑喊卡：「後來發現實在太渴了，好像一腳掉進沙漠，以後再也不會輕易嘗試，真是渴爆！」呼籲自己是不良示範，要大家不要模仿。此外，楊乃文熱愛運動，她每週上足數種不同運動課程，笑說：「其實是熱愛美食！因為愛吃所以必須要動。」強調只是正常運動沒有魔鬼訓練，「營養師說我做運動量很夠，反倒要我適時放鬆一下」。

楊乃文透露自己曾因迷上健身環，重度使用導致肩膀受傷，「因為緊握健身環，還需不斷按壓環上的鈕，不知不覺用力過度，居然肩膀拉傷，休息了好一陣子」，而近3年沒有出國的她，看到已有朋友飛出去逍遙，雖羨慕但她心如止水、不動如山說：「要將演唱會和新專輯做到完美，其他統統先放一邊！」表示最快要等到新專輯做完、宣傳結束後的那天才能出國度假，「我不愛曬太陽，所以不會去熱帶海島國家，倒是鄰近的大都會，吃喝閒逛深得我心」。