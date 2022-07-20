嘉義市暑期特教專班讓孩子做藝文創作活動。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市暑期特教專班讓孩子玩遊戲益智。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市特教學生暑期停課不停學，自7月18日至8月26日開辦6周的暑期特教班，教導孩子生活自理能力、體能活動、益智遊戲等，此外，有12所國中小開辦15班暑假身心障礙學生課後照顧專班，協助家長照顧孩子，共有約180名學生受惠。

市府教育處表示，大同、育人、崇文、宣信、民族、博愛、北園、蘭潭、嘉北及精忠等10所國小，還有民生、北興等2所國中，開辦暑期身心障礙課後照顧班。

市府教育處長林立生表示，黃敏惠市長非常關心弱勢學生的教育，為鼓勵身心障礙的孩子在暑假期間動手做、不停學，各國中小也開設暑假身心障礙學生課後照顧班，提供有照顧需求的特殊學生家庭暑假照顧服務，讓特教孩子能在暑假中開心的學習，家長也能安心的上班工作。

另外由林森國小辦理2班暑期特教專班，招收全市有需求的特教學生，設計課程包括生活管理、作業指導、閱讀、益智遊戲、體能活動、藝術創作等內容，由老師帶著孩子做體能運動、玩遊戲動腦動手，讓孩子們暑假期間持續學習，保持活力及動能。

林森國小校長吳育楷表示，今年暑期特教專班，有來自多校共18名特殊學生一起參加，周一至周五上午8時至下午4時上課，讓孩子們暑假也能持續學習識字、生活能力。

吳育楷說，今年上半年因疫情嚴峻使得學校反覆循環停課、復課，家長請假居家照顧，進入暑假後能請的假就有限，因而林森國小也有自辦身心障礙課後照顧班，有6名學生參加，也是周一至周五上課，讓家長能安心上班。