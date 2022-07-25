大甲警分局暑假預防犯罪宣導，警犬「花花」拍宣導片，獲得小朋友的喜愛。（警方提供）

台中市政府警察局111年「青春專案」從7月1日至8月31日為期2個月，以「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、及「少年深夜留連不當場所等偏差行為」等五大主軸，採多元化犯罪預防宣導方式，達成全面保護青少年的目的。

大甲警分局長吳燕山特於25日上午親上廣播電台節目接受專訪，搭配主持人輕快的節奏，以輕鬆的對話互動，講述分局規劃一系列暑期青春專案活動，採保護與防疫並重的原則下展現創意，共分4個期程。首場於11日與大甲順天國中及吳敏濟議員服務處共同舉辦「北台中青少年暑期研習營-桌球競賽」活動，創意十足並拉近與師生們的距離。

警方指出，第二期程與第三期程規畫「防制少年接觸新興毒品」「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」為主軸，由本分局最萌美少女「警犬花花」，擔綱宣導大使，分別拍攝2部宣導影片，上傳於本分局臉書粉絲專頁播送宣導，辦理「看影片抽獎活動」以吸引更多青少年關注。

第一部「防制少年接觸新興毒品」已於18正式上映，活動期間至 7月31日截止，抽獎活動辦法只要「追蹤、按讚、留言」，就有機會獲得「花花抱枕」、「大甲分局馬克杯」，中獎名單將於8月1日公布於本粉絲團。當天也會接續上映第二部「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」宣導影片，警方將會在抽獎活動增加名額。

警方強調，最後進入第4期程，針對反毒、防詐、拒絕色情誘惑、防制網路賭博主題以互動方式舉辦網路有獎徵答活動，詳情請粉絲朋友們關注大甲分局臉書粉絲專頁。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！