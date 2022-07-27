墨西哥一名14歲少年日前與家人至當地的萊昂動物園遊玩，在參觀美洲豹時，他為了近距離自拍，竟大膽地跨越圍欄闖禁區，最終慘被美洲豹咬住腳部，在他父親的幫忙下，少年才得以脫困，但腳部已被咬傷，所幸傷勢並不嚴重。

Jaguar bit teen's foot after approaching cage for photo at Mexico zoo https://t.co/VaaWXt214q via @MailOnline — ELLIOT IN THE MORNING (@EITMonline) July 26, 2022

根據《每日郵報》報導，14歲少年約瑟（Jose）日前和家人，前往位於瓜納華托州的萊昂動物園（Zoo León）遊玩，在欣賞美洲豹時，約瑟竟無視警示牌，自行跨越圍欄靠近美洲豹的欄舍，想要與豹近距離合影，而美洲豹發現有人靠近，似乎把對方當成獵物，張開口咬住約瑟的左腳，遲遲不肯鬆嘴。

約瑟痛得當場大叫，不斷掙扎，最後在父親的協助下，美洲豹才鬆口，他隨後被抱到椅子上休息，腳部除了有咬傷，還有抓傷，隨後有人趕緊卸下皮帶，綁住約瑟的腿部幫忙止血，雖然約瑟已脫困，但美洲豹似乎沒有想放過他，不斷地啃咬約瑟的鞋子，但鐵絲網的空隙較小，導致鞋子穿不過去，美洲豹只好作罷離開。

而園內工作人員得知後，趕緊為約瑟做初步急救，隨後送醫治療，所幸美洲豹欄舍外還有一層鐵絲網，否則後果不堪設想，而園方也指出，約瑟僅受到輕傷，經過治療後已無大礙，對此也呼籲民眾，欣賞動物時要注意園內警示，不要擅自闖入危險區域，以免發生危險。