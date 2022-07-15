最近1個多月來台北市立動物園無尾熊館參觀的民眾，應該有發現多了一隻體型較小的，原來是無尾熊「Grace」的寶寶，正式取名「Bess」出來和大家見面，動物園表示，牠是首次透過人工哺育照養長大的，最近順利展開獨立新生活。

園方表示，無尾熊寶寶「Bess（雌）」目前1歲2個多月大，體重約2500公克，和同齡相比稍輕，但每月例行健檢結果，各項表現都呈現健康狀態，採食情形及糞便狀況也都正常。

無尾熊寶寶「Bess」是由台北市立動物園首次人工哺育照養長大的，也始終和澳洲庫倫賓動物保護區的專家群保持密切聯繫，園方表示，在人工哺育初期，由照養團隊共同為寶寶取的乳名「Bess」，帶有祝福的意思，也成為寶寶正式的名字。

保育員早在4、5月時，就陸續嘗試讓「Bess」和其他母熊短暫互動，讓彼此認識、熟悉與適應，經過照養團隊審慎評估後，才在6月初正式讓「Bess」加入群體，與其他無尾熊在共同空間生活。

園方解釋，無尾熊本身屬於獨居動物，母熊雖可共用一個空間，但多數時間是各過各的、互不干擾。迄今1個多月來，「Bess」與其他無尾熊家族成員相處都很平和，也找到自己喜歡的棲位，成功展開獨立生活。

園方說，若在無尾熊館一館看到體型明顯較小的就是剛開始展開獨立生活的「Bess」，暑假期間，邀大家一起來看看這隻努力成長的無尾熊寶寶「Bess」，為她的新生活加油打氣。