美國在台協會（AIT）今晚舉辦獨立紀念日慶祝酒會，民進黨台北市市長參選人陳時中也受邀出席，蔣萬安與黃珊珊則未出現，引起關注。

陳時中解釋說，他是在還擔任衛福部長的時候接到AIT邀約，雖然現在已經卸任，但是孫曉雅大使還是非常熱情邀約，所以就來了。

被問到選市長需不需要修台美關係的學分？陳時中笑說，他跟AIT關係一向非常好，在醫藥政策上跟美國也有相當多合作，參與世界衛生大會（WHA）美國也一直幫忙「讚聲」，「因為關係好，所以就一定要來。」