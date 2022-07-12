嘉基新建智慧手術大樓，多軸式血管攝影系統展示圖。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉基新建智慧手術大樓預計9月啟用。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義基督教醫院斥資興建全國首棟獨立的手術專用大樓，並建置新一代多軸式血管攝影系統的複合式手術室，術前到術後檢查一站式完成，讓重大外傷的處置能力升級，可節省緊急手術的搶救時間，嘉基表示，整棟大樓預定9月啟用。

嘉基醫院斥資12億新建全台首座全棟式智慧手術專用大樓，地下1層、地上7層，有23間手術房包括「達文西手術系統」、「複合式手術房」，嘉基表示，整棟大樓即將完工，目前在裝修內部、安置儀器設備，預計9月啟用。

嘉基外科部主任孫瑞明表示，複合式手術室內部設置新一代多軸式血管攝影系統，可以與手術床同步連動，並全方位多角度的旋轉，能從頭到腳掃瞄病人，立即取得精確的手術圖像，減少手術等候的時間，也可以做電腦斷層（簡稱 CT）的影像，在手術中引導方向、即時評估手術結果。

孫瑞明指出，影像系統取像更寬更快，外觀設計一體成型，減少天花板外接管路，手術室內無菌管控更優；複合式手術室整合各項裝備，將外接氣體、電路、影音訊號管線收納於懸臂之中，地面完全淨空，空間變得寬敞明亮，沒有傳統手術室錯綜複雜的交叉管線，讓手術的安全與效率大升級。

孫瑞明指出，因應愈來愈多的腦、心血管病人，複合式手術室的雙平面機械手臂設施，術前術後快速測量血流的速度，一站式的服務，送醫後不用到急診做斷層掃描，直接到手術室，立即做斷層掃描，緊接著做血管攝影、取栓手術，也可同步做術後的斷層影像檢查，讓搶救更有時效，是急性腦中風取栓很重要的利器。

孫瑞明說，新一代多軸式血管攝影系統的複合式手術室，搭配先進的立體定位導航系統，能配合多領域的手術介入治療，在心血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等重大手術上，提供更精準及微創化的治療。