南投縣兒童及少年福利館興建工程已經完成，將於9月底啟用，縣長林明溱18日在縣務會議中，指示社會及勞動處加強工程及設備檢查，務求完善周延，並且尋覓優質托育協力單位，提供0至2歲幼兒托育服務，減輕青年家庭負擔。

南投縣政府鼓勵年輕人返鄉，兼顧安居、樂業與托育，亦即興建青年住宅讓年輕人安居、開發5大園區創造就業機會，還有廣設公立托育家園，讓年輕人上班沒有後顧之憂。

林明溱表示，縣府關心年輕父母家庭幼兒托育問題，為了協助雙薪家庭解決幼兒照顧難題，近年來積極推動友善公共托育福利服務，在南投市、竹山鎮及集集鎮規畫社區公共托育家園；在南投市投入6000萬元經費，興建兒童及少年福利館，提供0至2歲嬰幼兒安全舒適照顧環境，減輕育兒家庭負擔，進而鼓勵年輕人樂意增產報國養兒育女，實現友善宜居的幸福城市。

縣立兒童及少年福利館興建工程已竣工，預定9月底正式啟用，正積極籌備中，托嬰中心也完成協力單位甄選作業，啟用後可收托0至2歲幼兒40名，對有幼兒托育需求的年輕家長是一大福音，未來會持續於各鄉鎮尋找合適的閒置廳舍，設置托嬰中心或社區公共托育家園，落 實托育政策。

社會及勞動處長林志忠表示，兒童少年多功能福利館，位於南投家扶中心對面，面積1296平方公尺，1樓為辦公室並設置戶外休閒空間、三興里社區活動中心，2樓為社會福利服務中心，3樓公設民營托嬰中心可照顧40名嬰幼兒。