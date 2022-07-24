新竹縣24日新增624例COVID-19 本土確診案例，分別為318位男性和306位女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下129位、65歲以上49位，確診者集中在18到64歲青壯年為主，約占66％。統計至7月23日為止，新竹縣今年累計確診人數11萬2871人人。

新增624例地區分布在竹北市282例、竹東鎮97例、湖口鄉62例、新豐鄉58例、新埔鎮38例、關西鎮29例、芎林鄉12例、橫山3例、寶山鄉19例、北埔鄉5例、峨眉鄉8例、尖石鄉10例、五峰鄉1例，以上案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離678人、居家照護列管人數2718人 。

為協助嬰幼兒及早建立對新冠病毒的免疫能力，避免確診後導致重症及死亡風險，新竹縣縣內52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所自22日起已開放6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，以及COVID-19疫苗第2次追加劑（第4劑）接種作業，實施對象為因工作需求需出國的18歲以上民眾與50歲以上成人，提醒符合接種資格的民眾應儘速接種，以獲得保護力。

另外，根據疾病管制署資料統計，今年截至目前國內共累計5例登革熱境外移入病例，分別來自越南3例及印尼2例移入，目前尚無本土病例，由於國內已進入登革熱流行季節，加上近期各地皆有豪大雨發生，且氣溫偏高，呼籲民眾清理環境積水容器，避免於病媒蚊生長。

竹縣衛生局呼籲，民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源，若有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源。另外，請加強防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險，如有出現疑似症狀應儘速就醫，以利院所即時通報及治療。