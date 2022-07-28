每年7月28日為世界肝炎日，衛生局陳南松說，符合資格的民眾可到縣內13鄉鎮市衛生所，接受免費肝炎篩檢抽血檢查。（南投縣政府提供）

世界衛生組織（WHO）將每年7月28日訂為世界肝炎日，C型肝炎是國內感染人數第二多的病毒性肝炎，也是造成國人慢性肝病與肝癌主要原因之一。南投衛生局長陳南松說，45到79歲民眾均可享有終身一次免費B、C型肝炎篩檢服務，符合篩檢資格民眾可到縣內13鄉鎮市衛生所，接受免費肝炎篩檢抽血檢查。

陳南松表示，南投縣截至今年5月底已完成45-79歲BC肝炎篩檢9萬8544人，涵蓋率達45.1％，其中上傳健保系統中C肝陽性7154人，進一步檢驗RNA有4898人，RNA陽性3374人，用藥治療3263人。只要符合治療用藥資格，C型肝炎治療新型全口服抗病毒藥物皆可由健保給付，服用期間縮短只需2至6個月，治癒率高達98％以上，且副作用低。

陳南松指出，為提升C型肝炎篩檢率，保障縣民健康，達成2025消除C肝之國家政策，衛生局持續鼓勵縣內醫療機構參與健保署「C型肝炎口服新藥健保給付執行計畫」，今年參與醫療院所共31家，較去年原有15家增加16家醫療機構加入根除肝炎治療的行列，也結合醫院、衛生所及基層診所協會，共同努力在社區積極推動肝炎篩檢的服務。

陳南松說，民眾可多加善用成人預防保健B、C型肝炎篩檢，如篩檢為陽性，除應依醫師指示進一步診斷或治療外，還要避免與他人共用刮鬍刀、牙刷、指甲剪、針頭，避免接受無醫療執照人員的侵入性處置、刺青紋眉、身上穿洞或戴體環等行為，且同住家人也應接受篩檢，以免再次感染並有效預防肝炎傳播。

衛生局強調，南投縣除醫院相關內科及家醫科門診外，多數衛生所也有開設C肝治療門診，民眾可就近善加運用。南投縣基層診所協會也提供專人服務專線049-2246246，民眾抽血後若血液中檢測出Ｃ肝病毒，將提供治療諮詢、協助轉介服務，以提供縣民方便就近的C型肝炎篩檢服務。