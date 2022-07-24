確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天24日新增新冠肺炎本土確診554例，其中男性255人、女性299人，年齡分布0歲以下至90歲，今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬8580人，人口占比確診率達16.54％。

衛生局長張蕊仙表示，面對與病毒共存的後疫情時代，還是要以謹慎的態度面對，自身防疫措施與營養補充都不能缺少，就算確診了接受積極治療後大多數人都是可以康復，並且因為施打疫苗，不舒服感會舒緩許多。

而染疫的人在康復後倘有「長新冠」後遺症，可善用縣內的部立苗栗醫院、財團法人為恭紀念醫院及大千綜合醫院的染疫康復者門診就醫，提供確診解除隔離後6個月內之康復者，跨科別「整合門診」及「住院整合照護」服務，照護期限為6個月。只要掛一次號，就能由跨科別醫師看診。

縣長徐耀昌叮嚀，鄉親出生滿6個月至5歲嬰幼兒可接種2劑莫德納疫苗基礎劑，2劑間隔至少4週。首批嬰幼兒莫德納疫苗已於7月23日假日接種站開打，目前施打1149人，呼籲民眾盡速施打，苗栗縣新冠疫苗接種單位有38家合約醫療院所、18鄉鎮市衛生所也將在25日起提供接種服務，考量家長帶嬰幼兒接種的方便性，也協調合約院所盡量平日晚上提供夜診服務。