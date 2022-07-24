桃園24日新增2270例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，確診數較昨天下降1.43％，整體疫情呈現趨緩，市府將在30日再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，呼籲家長帶著孩子踴躍接種，以提升保護力。

王文彥指出，新冠病毒BA.4和BA.5的威脅仍然存在，配合中央流行疫情指揮中心疫苗接種政策，全國自21日起開放年滿6個月至5歲施打嬰幼兒莫德納疫苗，其中桃園約有11萬人。市府23日已於全市30所學校設置「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供幼兒園學童及托嬰中心嬰幼兒疫苗接種服務，預計可服務約2萬1097人，最終有6477人接種，接種率為30.7％。

王文彥強調，接種疫苗仍是保護嬰幼兒避免感染新冠病毒後重症的最佳方法，為了讓家長可於假日陪同嬰幼兒就近接種的便利性，且在近期連續高溫的天氣過後，提高接種意願，市府預定於30日再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，呼籲家長陪同符合資格的嬰幼兒踴躍前往接種，提高孩子的保護力。

王文彥提及，桃園市居家照護目前在案數共1萬8568人，照護案件累計50萬3250人，已完成50萬68人，累計完成率約99.4 ％。截至7月23日，桃園專責ICU開設42床、收治27人、空床數15床；專責病房529床，收治177人，空床數352床，收治比率約33.5％。

另外因近期天氣持續炎熱，王文彥也提醒民眾出門在外須注意防曬，補充水份以防熱傷害，如發現自己或家人疑似出現熱傷害徵兆，包括體溫上升、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者甚至會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心等症狀，務必迅速離開高溫環境，並設法降低體溫，並提供加少許鹽冷開水或稀釋後的電解質飲料，再以最快的速度就醫。