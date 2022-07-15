肺癌連續十一年占台灣癌症死因之首，國健署宣布LDCT 肺癌早期偵測計畫啟動，7月1日起具家族史及重度吸菸者可補助肺癌篩檢。中南部空氣對流不佳，成大醫學院沈延盛院長指出，雲嘉南居民肺癌罹患率全台居冠，空氣污染加劇肺癌風險，擴大偏鄉行動X光肺癌篩檢，刻不容緩。成大醫學院近年積極串聯南部醫療及企業夥伴結為優質醫藥醫材研發聯盟，即是看見成大對於提升南臺灣醫學研究能量及守護民眾健康之責任，直面並解決此一問題，自是責無旁貸。

在雲嘉南扶輪社、面板大廠群創光電（3481）、生醫興櫃新秀睿生光電（6861）支持下，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市副市長趙卿惠、雲林縣政府張清良總顧問長、嘉基醫院院長姚維仁與四百位扶輪社鄉紳今齊聚嘉義基督教醫院，啟動雲嘉南一萬人行動X光早期肺癌篩檢。沈延盛院長表示，早期肺癌幾乎沒有症狀，覺察不易外，傳統檢查亦難有效判讀。本次合作即在突破並提升檢測準確度，同時鼓勵推廣民眾接受篩檢，以利及時應對。這是台灣最大肺癌流行病學篩檢行動，將作為調整肺癌防治政策上的參考依據。

低劑量肺部電腦斷層（LDCT）為全球公認肺癌篩檢工具，然設備負載龐大，病患需至醫院親篩，緩不濟急。睿生光電總經理李志聖指出，睿生光電因應全球行動醫療趨勢，與加拿大新創公司KA Imaging合作開發的雙能X光平板感測器(Dual Energy X Ray FPD)，具備三大特色，包括輕、薄、無痛替換、超微量X光、一拍三得。

一拍三得即指拍攝一次X光，可得到一般傳統X光，軟組織以及硬組織三種影像。全球首創發明專利，避免肺結節異常組織被骨頭影像遮蔽，造成誤判、漏判等遺憾。

成大醫院胸腔外科曾堯麟主任表示，睿生雙能X光技術可能是「偏鄉行動肺癌快篩」第一線最佳解決方案，雙能X光技術可以做到骨肉分離影像判讀，不限制肺癌疾病，放射科醫師可透過胸腔、肺部相關顯影，一目了然抓出可能病灶。曾堯麟主任與胸外團隊制定嚴謹人體臨床實驗，透過雲嘉南扶輪社，台南市/雲林縣市/嘉義縣市衛生局，進行為期半年、一萬人大規模肺癌篩檢巡迴車計畫，其中一千人為群創光電台南區員工。

睿生光電董事長楊柱祥呼籲，台灣每年超過807萬人次X光檢查，然肺癌死亡率居高不下，睿生光電支持衛福部「行動醫療」及「偏鄉醫療」政策，睿生雙能X光除了原有的影像結果外，更可一次同時額外取得軟組織及骨骼影像，將有利於各科別醫師及早診斷發現疾病，提升醫療品質，此項技術可成為LDCT前哨站檢查，搭配任何健檢巡迴車，深入偏鄉，大大造福廣大病患及醫療機構。