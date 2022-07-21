新南向近年成為不少台商關注方向，加上當前東協國家在氣候行動下走向環保，更湧現不少電動化、智慧化、綠色商機。不過台商如何成功打入語言、文化有隔閡的東協市場？許多業者分享建議稱，切勿單打獨鬥，首先要找到合適的當地夥伴共同拓展。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心21日舉辦講座，分享東協國家當前綠色轉型下湧現的環保商機，並要求業者分享拓展東協國家的經驗。

中華電信香港子公司東華電信總經理劉炫龍指出，在往海外輸出時，要透過廣結盟、打群架的策略，旗下許多東協案例都是與台廠、東協當地廠商合作進行，例如與當地電信商合作；或是智慧醫療方面，與慧誠智醫共同協助泰國吞武里醫院集團、MD Health公司打造智慧病房等。

劉炫龍表示，當品牌沒有全球知名度時，找到合適的當地夥伴非常重要，如打造智慧城市就會與當地電信商合作，對方才比較懂當地通路、市場與客戶需求。劉炫龍也分享，產品要有彈性去適應海外市場，要能把賣產品轉換成賣服務，如此才能更順利打入全球多國市場。

創奕能源科技副總經理丘為臣表示，海外拓展的過程中，如何在地化很重要，公司在東南亞市場目前多採用合資公司的方向經營，在泰國、馬來西亞等地都有合資公司，目前也積極推動在印尼、印度與當地業者成立合資公司。

丘為臣指出，國際化最大的挑戰就是不熟悉當地文化、營運模式，因此在地化很重要，所以能與當地企業進行某種程度的結盟、成立合資公司。公司內部也有許多外籍員工，有助公司更能順利跨足海外市場。