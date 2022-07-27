工業電腦廠新漢（8234）27日公告，將於8點30分召開重大訊息記者會，說明有關處分重要子公司事宜。

新漢上半年營收37.14億元，年增29.98％，受惠客戶訂單需求強勁，業績動能正向，27日股價上漲7.12％，收在33.1元，市場預期，處分重要子公司，將有助短期獲利提升。

新漢董座林茂昌在日前股東會上指出，過去兩、三年工業電腦業者陸續面臨中美貿易戰、新冠疫情，以及零組件短缺等挑戰，導致客戶需求及出貨動能大幅放緩。不過，整體來看，由於全球邁向解封、缺料問題也逐步趨緩，遞延三年的設備投資支出開始帶動市場需求快速增溫。

尤其工廠有供應鏈重組、數位轉型、智慧製造等趨勢，且在後疫情時代，生產端更趨向減少人力，導入自動化應用設備，看好整體IPC產業可望迎來至少三～五年好光景。

據了解，新漢目前訂單滿手，能見度已達年底，主要產品包括網通及網安、車載及智慧城市、網路攝影機等，客戶拉貨動能強勁，而公司先前投資開發的工廠自動化整體解決方案及機器人控制器事業也在疫情後需求浮現，接單成長，進入收成階段。