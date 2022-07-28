台北市長參選人蔣萬安28日出席第21屆漫畫博覽會開幕，在參觀展場時並且擺出超人力霸王的姿勢。（季志翔攝）

台北市勞動局長陳信瑜因4度以首長特別費向她丈夫所創辦的「異象」國際公司購買以色列品牌紅酒，金額約5萬元，涉嫌不實使用及核銷，涉犯《貪汙治罪條例》遭檢調約談。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，希望司法勿枉勿縱，也感嘆影響市府團隊優秀公務人員的士氣。

蔣萬安今出席漫畫博覽會表示，他自己很喜歡看漫畫，安達充的漫畫不管是鄰家女孩、好球雙物語，以棒球為主題的漫畫，上次二月份也幫兒子買了幾套漫畫、周邊商品，不管是他很愛的進擊的巨人、鬼滅之刃等等，今天也是算先遣，來看什麼區位，接下來也會找時間帶兒子來。

蔣萬安說，他一直以來我都很積極參與，像二月份的台北動漫節，今天漫畫博覽會，高興有機會跟更多年輕朋友接觸，聊聊漫畫，這些活動有機會都會參加，很高興主辦單位的邀請，也很開心在暑假期間舉辦漫畫博覽畫。

蔣萬安昨前往社子島拜訪里長，陳時中今原本安排社子島見面會卻取消，蔣萬安指出，他之前就經常去社子島，不管是參加活動或是跟基層里長、民眾互動接觸，了解在地民眾心聲，未來決策模式應由下而上，透過基層民眾心聲來形成共識，居民希望積極改善居住環境、公共設施、交通運輸服務等，他會聆聽當地民眾的心聲，未來設法解決當地發展的問題。

對於陳信瑜涉貪，蔣萬安指出，當然希望司法勿枉勿縱，台北市府局處首長涉貪遭約談，的確多少影響市府團隊優秀公務人員的士氣，這個不得不慎，必須要重視。