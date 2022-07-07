國旅補助7/15正式起跑，遠雄遊憩休閒事業聯合遠雄悅來、遠雄海洋公園、悅樂旅店自7/15至8/31推出限時加碼，凡使用國旅補助優惠入園、住宿，就有機會抽中總價值近13萬元的多項大獎，包括遠雄悅來全新改裝完成的探索庭園客房及寰宇客房，可享有獨立秘境花園、探索元素及寬敞空間設計、海洋公園則提供獨家可與海豚共眠的親親夜未眠－海豚版，還能自選入住悅樂旅店旗下花蓮或最新開幕的台中館，體驗指標潮旅店品牌、感受城市輕旅行等全台獨家好禮。

交通部觀光局於7/15起推出悠遊國旅補助方案，在指定期間入園，自由行遊客可將享有各票種原價3折優惠入園!活動於7/10起開放登記，遊客只要於指定網站上登記後，即可於7/15起的周一~周五(周六、日及連假不適用)以超優惠價入園遊玩(此優惠案依觀光局公告為主，補助經費用罄為止)。

除此，海洋公園更加碼贈送園內餐商折扣券，凡購票全票之遊客，除享三折267元票價外，再送100元餐商折扣券;凡購賈790元學生票，除享237元優惠外，再送150元餐商折扣券(13歲(含)以上~18歲(含)以下之青少年)。另外，只要於7/15~9/15入園遊客，購買指定套餐，還可有機會參加可口可樂的瘋玩1夏活動，除可抽YAMAHA EMF電動機車外，現場還可再刮園內優惠。今年夏天，花蓮遠雄海洋公園預估暑假將掀起國旅高峰人潮，估計暑假入園人數將突破20萬人以上。

海洋公園首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，不僅有全台首見的「冰雪大砲」及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，兩大全新設備結合每年必看的精彩水花派對，不僅如此，環景式的冰凍感，還有從天而降碎冰，凍感十足，彷彿置身冰原上，讓遊客在炎熱的夏天更加清涼消暑。

花蓮遠雄海洋公園暑期主題「海洋冰風暴2 冰怪來襲」活動期間自7/1~9/11，限定版的「冰風暴之冰怪來襲」，每日二場的酷涼派對，海洋家族們在酷涼派對裡為大家帶來清涼水花！沒想到真正的大海冰怪「ICE」已悄悄出現，冰怪會從哪裡現身？即將為布萊登海岸掀起一場極酷冰涼水花大戰！夏天玩水還不夠，玩冰才夠爽快，現場還有「冰雪大砲」、「沖天水柱」雙重涼夏特效，保證清涼。

今年暑假，遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園及花蓮悅樂旅店共同推出「2022海洋冰風暴」活動；不論入住遠雄悅來大飯店或花蓮悅樂旅店，都可依房型贈送海洋公園門票，一起暢玩海洋公園主題活動「海洋冰風暴之冰怪來襲」。