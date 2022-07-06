花蓮吉安鄉公所日前與在地藝文團體合作辦理藍染課程，16名學員經7周的培訓，將客家傳統工藝融入日常生活，創作出獨樹一幟的作品，即起至16日在吉安好客藝術村展出。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉公所日前與在地藝文團體合作辦理藍染課程，16名學員經7周的培訓，將客家傳統工藝融入日常生活，創作出獨樹一幟的作品，即起至16日在吉安好客藝術村展出。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉公所日前與在地藝文團體合作辦理藍染課程，16名學員經7周的培訓，將客家傳統工藝融入日常生活，創作出獨樹一幟的作品，即起至16日在吉安好客藝術村展出。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

藍染是一項流傳百年的客家傳統工藝，每款織物獨一無二的色澤與樣式，受到不少人喜愛，花蓮縣吉安鄉公所日前與在地藝文團體合作辦理藍染課程，16名學員經7周的培訓，將這項傳統工藝融入日常生活，創作出獨樹一幟的作品，鄉公所也希望能藉此讓藍染技藝持續茁壯，永遠流傳於世。

吉安鄉客家人口數是全縣之最，鄉公所近年推動客家文化不遺餘力，利用客家花布裝飾公共設施，呈現客家意象，並與海岸文教基金會一同開辦客家族群具代表性的傳統工藝「藍染」研習課程，延續族群文化。

參與研習課程的16名學員日前在南投草屯自然色手作坊工藝師湯文君的指導引領下，利用7周的時間，以一針一線、層層疊疊的紮縫技法，在織品上與藍染色彩對話，創作出變化萬千的色澤與樣式。

學員們不僅將藍染工藝結合生活文創布品，更利用「花葉移印染」特殊技法，讓自然花草樹葉的紋路肌理與布面交織呈現，吉安鄉公所表示，每件作品都富含獨特的創意元素，是大家用心投入創作的心血，即起至16日在吉安好客藝術村展出。

東海岸文教基金會董事長楊隆翔感謝吉安鄉公所對在地藝文產業支持，贈送一幅藍染作品《太平洋之戀》，他表示，「洄藍染-植物藍染縫紮」課程已邁入第2屆，感謝公所支持藝術深耕工作，提供授課場所與展場，相信在多方努力耕耘下，藍染技藝必能在花東地區茁壯發展。

「藝術來自於生活」吉安鄉長游淑貞說，自研習課程開始後，每每經過吉安創客棧看見學員認真學習的身影，或是晾曬中的染布隨風飄揚，彷彿種下一顆種子，讓藝文氛圍在此生根發芽，期盼未來能持續和在地藝文團體合作，將藝文創作能量注入吉安。