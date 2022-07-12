苗栗縣府7月30、31日及8月6日舉辦3場客家歌手演唱會。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

為讓更多人透過音樂認識客家文化及學習客語，苗栗縣府7月30、31日及8月6日舉辦3場客家歌手演唱會，呈現傳統與現代兼具的客家音樂，7月16日上午9時起在文化觀光局服務台及苗北藝文中心服務台，同步開放索票，邀請大家共下來聽好聽的音樂饗宴。

苗縣府今天12日舉辦記者會說明活動內容，縣長徐耀昌、參加演唱會的歌手都到場共襄盛舉，金曲獎最佳客語歌手謝宇威也現身開唱，謝宇威、黃心慧與黃莉樺等歌手也帶來客家歌曲為活動揭開序幕。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣客家歌手演唱會深獲好評，今年是第5年舉辦，並以「山城鄉音迎好客」為主題， 7月30、31日在文化觀光局中正堂及8月6日在苗北藝文中心舉辦，眾星雲集演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈等，傳唱客家好聲音，精彩可期。

文化觀光局長林彥甫說，7月30日將由泰龍、黃美芳聯合主持苗栗縣政府文化觀光局中正堂場次，邀請曾獲金曲獎「最佳客語歌手獎」楊淑喻（吉那）、賴仁政、徐佩儀、古重禮、趙德武、陳冠瑀、黃心慧、彤溫岑二重唱、苗栗農工熱舞社等歌手擔綱演出。

7月31日由劉佩琪主持中正堂場，邀請東東樂團、兩公婆樂團(曾仲瑋與怡玲) 、郭國安、吳如意、賴多琍、傅秋英、張馨文、朱鵬鈞、莊長明、陳姿妤、張香菊、黃莉樺、廖秋玲、楊咩咩、邱可芬客家舞團等歌手擔綱演。

8月6日由DJ YIN 主持苗北藝文中心苗北場邀請2022金曲獎入圍最佳客語歌手獎謝宇威、Yappy嘻哈繞舌、林展逸、徐紫淇、李秋霞、謝其國、吳沛昀、陳威、大成高中熱舞社等歌手擔綱演出為大家獻唱為大家獻唱。

林彥甫表示，這3場演唱會將在7月16日上午9時開使，文化觀光局服務台及苗北藝文中心服務台開放民眾索取該場次入場券，民眾請憑未兌獎5到8月的發票1張兌換1張入場券，每人限索2張，索完為止。