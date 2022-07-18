路透社18日指出，雖然出現一些季節性降雨，但由於下雨時間不長，預計本周中國大陸大部分地區，天氣還是會很熱。至於這種炎熱情況，可能要等到8月下旬才會比較好轉。

路透社報導，中國大陸20日之後，包括江西、浙江以及福建在內的部分南部省分，氣溫將高達攝氏39度，甚至上看42度。同時，河北、湖南、湖北、貴州以及江西等地，氣溫至少也會從37度起跳。

根據氣象預報資料，大陸各地天氣將從7月16日一直熱到8月24日，持續40天高於通常的30天。因中國大陸目前正值三伏期，這也表示氣候會酷熱難耐。

農曆的三伏，是初伏、中伏以及末伏統稱，大概出現在6到9月之間，是農曆中最熱的一段時間。正常來說1年當中，初伏與末伏大概各10天，中伏最短有10天，最長大概達20天。

另外，從7月26日到8月14日，是中國大陸下波熱浪來襲預告期。過去兩周，大陸平均氣溫在攝氏35度，許多道路甚至被曬到彎曲斷裂。同時，醫院也被絡繹不絕前往就診的中暑病患給塞爆。

在全球暖化之下，過去30年以來氣溫是愈來愈高，除了中國大陸外，歐美各地也是熱到受不了。以美西和東南部沿海來說，已連續好幾天都出現攝氏40度，甚至45度的超高溫極端氣候。