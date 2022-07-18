紐西蘭的消費者物價漲幅再創30多年來新高，通膨熾熱的程度超乎預期，使該國央行在8月政策會議升息75個基點（3碼）的可能性升高。這將是紐西蘭央行史無前例、前所未見的升息動作。

紐西蘭統計局周一公布，第二季消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲7.3%，高於第一季的年漲6.9%與經濟學家預估的年增7.1%，並創下1990年第二季（CPI年漲7.6%）以來最高的年通膨率。

紐西蘭第二季CPI較上季上揚1.7%，略低於第一季的季增1.8%，但超出經濟學家預估的季增1.5%。

數據發布後，市場預期紐西蘭央行將在8月會議再次升息，周一紐西蘭元盤中飆升0.5%，兩年期互換利率急升11個基點，報4.15%。

經濟學家普遍預期紐西蘭央行下個月將升息50個基點，但超乎預期的通膨率使該央行跟進其他國家央行祭出「超大號」升息決議的可能性升高。

澳盛銀行在數據發布後表示，8月升息75個基點的可能性非常大，尤其是如果8月3日公布的就業數據又意外地「放鷹」。

紐西蘭聯準銀行上周三宣布其官方現金利率調升50個基點至2.50%，為該央行連續第6次升息，並為連續第3次會議升息2碼，此決議符合市場普遍預期。

該央行亦暗示到2023年中，其基準利率料將升至4.0%。在第二季通膨數據發布之前，大多數經濟學家並不認為紐西蘭央行會將利率調升到這麼高。