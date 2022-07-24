世界衛生組織(WHO)昨天宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），疾管署今天特別提醒醫師，若發現猴痘疑似個案，務必於24小時內通報衛生主管機關，疾管署副署長莊人祥也透露，目前猴痘疫苗最慢8月底前就會到貨，至於藥物因為合約已經簽訂，正待飛機安排後，近日就會抵台。

國內截至目前已通報10例猴痘病例，累計2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國為主，衛福部疾病管制署則在今年6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。

是否要比照新冠肺炎，為此開設指揮中心？莊人祥表示，目前已將猴痘列為第二類法定傳染病，臨床端已經有指引和建議處置方式，而國內出現兩例境外移入個案，但也因整備即時，其中一例已出院，且接觸者無任何症狀；另一例個案還在住院中，但無社區接觸者，社區都很安全。

他表示，世界衛生組織提醒特別列為緊急事件，是因為各國準備不同，台灣已經提早準備，針對各個國家發布二級旅遊警示，也針對所有相關指引也都制定，再度提醒醫師要通報，是要避免疫情擴大，不過ㄝ目前最大的風險還是在國外。

因應國際猴痘疫情，我國也正在採購相關的藥物和疫苗，莊人祥表示，藥物部分，合約已經簽訂，只待飛機安排後，就會公布數量。至於疫苗的合約因為還在簽訂中，但最慢八月底前就會到貨。