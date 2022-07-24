世界衛生組織(WHO)評估自今年5月全球爆發猴痘疫情以來，病例數持續快速增加且受影響國家日益增多，基於受影響國當地可能具暴露風險，召開緊急委員會議，於昨（7/23）宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。疾管署今天也提醒醫師，猴痘已列為第二類法定傳染病，如發現符合猴痘病例定義之疑似個案，務必於24小時內通報衛生主管機關，民眾如出現疑似症狀，應儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

疾管署表示，今年6月國際間猴痘疫情攀升及亞洲鄰近國家出現猴痘境外移入確診病例時，疾管署即召開專家會議並於6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，後續邀集感染症相關領域學者、傳染病防治醫療網各區指揮官諮詢，並依專家建議規劃採購/儲備抗病毒藥物及洽談安全性較高之MVA-BN疫苗，並研訂猴痘檢驗之實驗室操作標準流程、進行檢驗網絡佈建，提升檢驗量能。

疾管署指出，我國截至目前已通報10例病例，累計2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，將持續密切觀察國內外疫情發展；另為減少受感染的風險，該署已於今年6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。

疾管署指出，全球自今年5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至今年7月22日全球累計至少74國/地區報告1萬6836例確診，其中以歐洲及美洲區域疫情最嚴峻，累計病例前五名分別為西班牙、美國、德國、英國、法國。

疾管署呼籲，基於上述49個國家旅遊疫情提升至第二級，當地可能已具社區傳播風險，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。