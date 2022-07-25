猴痘疫情延燒全球各國，世界衛生組織（WHO）本月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。疾管署長周志浩提醒，猴痘傳染有局限性，以親密肢體接觸者為主，但也不排除飛沫或接觸到汙染環境造成傳染；如出現疑似症狀，應妥善覆蓋病灶並盡速就醫。

周志浩指出，目前全球有1萬7000例確診病例，以歐洲和美洲最多，國內目前共有11例通報病例，其中2例為境外移入病例，其餘9例皆已排除；目前首例患者已經康復出院，接觸者全數無症狀，另一例仍在住院中。

他提醒，猴痘傳播對象有局限性的，主要是有親密肢體接觸者，但也不排除飛沫或接觸到汙染環境造成傳染，提醒民眾前往外國流行地區時，應避免和不特定人士有密切的肢體接觸，返國入境時有如發燒、紅疹、水泡、膿泡等疑似症狀，一定要告訴檢疫人員，如果返家後才發生症狀，也記得將病灶覆蓋好並就醫，向醫師主動說明旅遊史和接觸史。

周志浩指出，目前全球僅5例猴痘死亡個案，都是發生在非洲，至於其他發展比較好的區域，個案症狀相對輕微，但仍提醒民眾注意防範措施。