世界衛生組織日前宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。丹麥巴伐利亞北歐生技公司今天表示，歐洲聯盟執行委員會已經批准用其天花疫苗來預防猴痘。

法新社報導，巴伐利亞北歐生技公司（Bavarian Nordic A/S）在聲明中表示，「歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已經授予本公司天花疫苗Imvanex增列預防猴痘的上巿許可」，符合歐盟藥品管理局（EMA）建議。

聲明並稱：「相關批准在所有歐洲聯盟成員國，以及冰島、列支敦斯登和挪威有效。」

猴痘疫情已經在72國造成近1萬6000人感染，世界衛生組織（WHO）23日宣布將其列為全球公共衛生緊急事件。這是WHO發布的最高層級警戒。

歐盟自從2013年以來就批准Imvanex用於預防天花。基於猴痘病毒和天花病毒的相似性，Imvanex也被當成猴痘的潛在疫苗。

相較於1980年代就已根除的天花，猴痘較不具危險性和傳染性。

猴痘是西非和中非的地方性流行病。但是西非和中非國家以外地區猴痘病例5月初以來激增。