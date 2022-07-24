迄今為止，美國46個州和地區通報至少1,972起猴痘病例，儘管全球病例數持續、快速增加，70多國日益淪陷，但社群平台上仍頻頻傳出醫療業者對於猴痘症狀、檢測事項認知上匱乏。近期一名確診猴痘的女子在網路上抱怨，某天身上「瘋狂起疹子」，打給醫院竟收到「什麼是猴痘」的回覆令她傻眼，此外，還遭其他家醫院拒收的待遇，連網友看了都忍不住氣炸。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，揮別大流行疫情的陰霾，昔日正常生活終於近在咫尺，許多國家甚至已經完全與病毒共存，迎面而來的卻是猴痘疫情，至今踏遍數十個國家，近期世衛組織(WHO)宣布將其列為全球公共衛生緊急事件。美國CDC從不敢掉以輕心，持續努力嚴防猴痘病毒擴大。以為政府從新冠肺炎得到了教訓，近期一名24歲女子哈莉(Halle)卻在抖音踢爆，某天起床發現額頭、胸部長滿了皮疹，很明顯感染猴痘。尋遍各家醫院卻得到離譜的回應，她被告知感染抗藥性金黃色葡萄球菌(MRSA)，即「超級細菌」，給了抗生素後被請走；要求檢測是否為猴痘卻遭拒絕；有醫師直接取消她的掛號；因服藥後未改善，收到「不知道出了什麼問題，你可以回去上班」的回覆。

更扯的還有，醫師滿臉狐疑對她說:「猴痘是什麼?」

她將一連串為病奔波的過程公諸於世引起熱議，大批網友湧進留言區幫忙說話，大部分的人將箭靶指向政府，質疑醫療系統存在漏洞，批評「歷史重演…」、「為什麼又發生這種事?」、「醫生一直在徹底打擊病人，先是說沒問題，放心把我們送回家，結果大錯特錯。」

根據哈莉更新的近況來看，她的採檢終於出爐，證實呈陽性確診猴痘。