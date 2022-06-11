新北市立黃金博物館主辦的「2022礦山藝術季」11日正式啟動，黃金博物館邀請藝術家唐唐發與本次地景藝術《礦山共農計畫》藝術家陳宣城、林暐翔，結合在地居民們，透過擺攤、與遊客互動，重現金瓜石酒保口榮景。
11日的活動中，唐唐發除在市場裡進行擺攤藝術計畫外，也帶著參與的當地民眾創作市場裡的商品或是自己想要販售的東西。下午學員們帶著自己的創作與在地居民們一起擺攤，與來訪的遊客互動，酒保口熱鬧的記憶彷彿又重現在大家眼前。
新北市立黃金博物館表示，金瓜石酒保口乘載在地居民生活記憶，採金時期販賣各式雜貨、蔬果、魚、米、燃料等，是當時金瓜石的購物中心，供應民生所需用品。時光流逝，此區域物換星移，活絡模樣已變成模糊記憶，黃金博物館與瑞芳區公所、社區里長、里民討論後，推出《礦山共農計畫》，在不改變居民既有的使用方式下，共同美化家園。透過藝術導入，重新找回在地人文記憶，融入在地樂齡族的菜園，以及「食農教育」、「可食地景」之理念，發展出未來公共的亮麗地景。
新北市文化局表示，2022年礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，今年藝術季擴大辦理，除了在礦業地景中欣賞表演藝術與地景藝術，更跨域結合時尚展演及文化行旅，是一場多元的藝術文化體驗，又可走讀青春山海線。
歡迎有興趣的民眾，以文化行旅展開對山城的探訪，聆聽在地居民的山城記憶；以表演藝術，帶領遊客在文資場域領會山城空間的美好樣貌。
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